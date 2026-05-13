成功者は当たり前のように結果を出しているように見えるが、その裏には長い積み重ねがある。人気漫画『王様ランキング』のヒットの背景にも、誰にも見えない作者のひとりきりの時間があった。孤独の中でもコツコツと続ける力に目を向けると、成功のヒントが見えてくる。※本稿は、ブックデザイナー・習慣家の井上新八『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！続ける思考』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を