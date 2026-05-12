2026年1月4日の東京ドーム大会で引退し、現在、新日本プロレスの代表取締役をつとめる棚橋弘至社長が5月10日にXを更新。散髪のビフォーアフターの写真を投稿したところ、思わぬ反響が寄せられる事態となっている。「サングラス姿の棚橋社長は、少し長かった髪をカットする前とカット後の写真を並べて《夏毛に》とポスト。スッキリとした印象になったものの、現役時はロン毛と鍛え上げたマッチョボディがトレードマークだったこと