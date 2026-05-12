フジテレビが夏の恒例特番だった『27時間テレビ』を、2026年も放送しないことが明らかになった。背景には、スポンサーだけでなく、社内外で加速する“フジ離れ”の深刻な実態があるという。「5月11日配信の『スポニチアネックス』によれば、スポンサー数自体は前年同月比93％まで回復しているものの、大型特番を成立させる大口のスポンサーが集まらなかったようです」（芸能担当記者）2025年に続き、これで2年連続の中止。2024