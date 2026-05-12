5月9日（日本時間10日）深夜に届けられたニュースに日本サッカーのファンからは、悲鳴が聞こえてきそうだった。英・プレミアリーグのブライトンに所属する三笘薫は、ホームでウルバーハンプトン戦に出場。多くのチャンスを作ったが、“アクシデント”は突然やってきた。後半13分、後方からのパスに走り込んだ三笘が、肩でボールタッチすると同時に顔がゆがむ。そして左手で左太ももを抑え、右手は高く上げて交代をアピールし