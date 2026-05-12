ジャルカードは、JALファミリークラブの会員に提供しているJALカード限定サービスを7月1日から改定する。JALファミリークラブ会員かつJALカード会員に対して提供している海外赴任総合保障制度について、JALカード会員限定の項目を廃止し、すべてのJALファミリークラブ会員に提供する。これに伴い、JALカード以外のクレジットカードでも決済できるようになる。JALカード会員限定の赴任フライトボーナスマイルを、6月30日搭乗分をも