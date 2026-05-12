スマホばかり見てしまう癖はなおせるのか。心理学者のマルク・ティッヘラーは「アプリやSNSには極めて強い中毒性があり、頻繁に見てしまうが、スタンフォード大の行動科学者が開発した方法を実践するとデジタルデトックスができる」という――。※本稿は、マルク・ティッヘラー，オスカル・デ・ボス著／児島修訳『脳をオフにせよ 仕事も人間関係もうまくいく集中術』（日経BP）の一部を再編集したものです。■6人に1人がSNS依存症