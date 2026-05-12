【Vestax BV-?】（神戸市KENJI60歳）とりあえず、コンパクトで取り回しのいいアクティブベースが欲しいと、中古のベースを探していて、いつまでたっても売れ残っていたのがこの子です。大阪のIKEBEさんで、確か５万円ちょいで入手。小ぶりで、セットネックなのも珍しいし、3：1のペグレイアウトも独特。18Vのアクティブというのもすごい。ですが、正直ネックのグリップは変な形（すごいかまぼこ型）だし、色も形もなんか微妙。