ChatGPTの開発元であるOpenAIが、セキュリティAIの「Daybreak」を発表しました。Daybreakは攻撃者が脆弱性を利用する前に、システムやソフトウェア上の脆弱性を検知・修正することができる最先端のセキュリティAIで、AnthropicのClaude Mythosに対抗するAIとして注目されています。Daybreak | OpenAI for cybersecurity | OpenAIhttps://openai.com/daybreak/OpenAI just released its answer to Claude Mythos | The Vergehttps:/