M＆A仲介業界が大きな転換点を迎えている。2024年前後にM&Aに未来を託した経営者が、結果的に骨抜きにされる事案が報道等により複数発覚。業界急拡大の裏で、売り手、買い手双方のチェック機能も担うはずのM&A仲介の杜撰（ずさん）な対応が厳しく批判された。 投資会社のルシアンホールディングス（ルシアン社）の事件では、多数の中小企業が買収され、その後、同社に資金だけを抜き取られ、放置・倒産に追い込ま