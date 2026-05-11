江蔵智さん（中央）＝昨年4月、東京・霞が関の司法記者クラブ東京都立墨田産院（閉院）で1958年の出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智さん（68）の出自に関する調査で、江蔵さんが求めてきた対象者への戸別訪問を、都が実施しない方針を江蔵さん側に伝えていたことが11日、関係者への取材で分かった。江蔵さん側は、戸別訪問を実施しない場合、昨年4月の東京地裁判決を受けた調査の義務を都が果たしていないとして、制