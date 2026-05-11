観光施策を維持するための新たな財源として、「宿泊税」導入の議論が活発になっています。香川県の池田知事は「県下一律が望ましい」と述べ県税としての導入を検討したい考えを示しました。 【写真を見る】【宿泊税】池田知事「県下一律が望ましい」県税としての導入を検討したい考えを示す【香川】 ホテルなどの宿泊に対して税金を課す「宿泊税」については、琴平町の検討委員会が今月（5月）1日、1人1泊200円が望ましいと町に