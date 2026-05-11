Image: Shutterstock 2023年3月10日の記事を編集して再掲載しています。 寿命は1〜3年。1986年、世紀の原子炉爆発が起こって数十時間後、人間は救援バス1,200台以上に乗って避難しましたが、あとに残された犬たちは放射能をまともに浴びながらも群れを成し、野犬化してここまで生き延びてきました。彼らを捉えたドキュメンタリー「The Dogs of Chernobyl（チェルノブイリの犬）」が2022年末