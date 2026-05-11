元「TOKIO」城島茂（55）が11日までに自身のインスタグラムを更新。投稿写真が反響を呼んでいる。城島は「mother’sdayあなたが紡いだ愛はこの先もずっと」とつづり、子供の後ろ姿を投稿。ファンからは「息子さんですね可愛いらしい」「息子ちゃんこんなに大きくなっててビックリですぅ」「お子さんですか！？最高に素敵な写真」「なんて素敵な投稿なの」「大きくなりましたね大切に愛情注いで育ててらっしゃる