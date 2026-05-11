「バッティングよりも自分の中では守備の方をメインにやっているので、ピッチャーが信頼して投げられるようなキャッチャーを一番にやっています」ロッテのドラフト6位・岡村了樹（富島高）は、守備に重きを置いている。岡村は2月26日のチェコ代表との親善試合に、『6番・指名打者』でスタメン出場し、5−3の3回無死一塁の第2打席、2ストライクからの3球目に一塁走者・上田希由翔が二塁盗塁を決め無死二塁となり、左のノヴァ