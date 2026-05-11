過度な心配は不要――。陸上の木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）、女子８００メートルで久保凛（１８＝積水化学）は２分７秒４７で７位。レース後には大粒の涙を流した。今春から積水化学に入社した久保は、女子陸上部に所属しつつ、クラブチームの「ＴＷＯＬＡＰＳ」で横田真人コーチに師事。実業団デビュー戦となったこの日は、自身が持つ日本記録（１分５９秒５２）から約８秒遅いタイムにとどまり、体