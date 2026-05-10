【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、5月9日に千葉・幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2026』のヘッドライナーとして大トリに出演した。 ■M COUNTDOWN SPECIAL STAGEではALPHA DRIVE ONEとJO1のコラボで「BE CLASSIC」をパフォーマンス！ 大歓声に包まれる中、1曲目に披露したのは「ツカメ～It‘s Coming～ (JO1 ver.)」。約6年半前に放送され、彼らのデビューのきっかけとな