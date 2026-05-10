関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は10日、男子1部が桃山学院大学、女子1部が園田学園大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、大産大、近大の両校がともに勝利し、無敗の10連勝。大産大は今リーグ全試合をストレート勝ちで飾っている。優勝争いは17日の直接対決へ持ち越され、最終戦で決着する。女子は、武庫川女大が9日に優勝を決めた関大と対決。第1、第2セットを落としたものの、第3、第4、