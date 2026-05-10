BOOM BOOM SATELLITESの歴代アルバムおよびヨーロッパデビューEP「JOYRIDE」と最後の作品となった「LAY YOUR HANDS ON ME」まで網羅した豪華パッケージの発売が決定した。1997年のデビュー以降、日本のみならず世界基準でシーンを牽引してきた彼らの軌跡を余すことなく収めた本作。本日10日からはTHE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITESによる全国6都市をまわるツアーが福岡でスタートし、ツアー会場でも特別な特典がついた先行予約