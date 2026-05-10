元フェラーリのF1ドライバー、フェリペ・マッサが所有していたラ フェラーリが、RMサザビーズの「Sealed」オークションに登場している。【画像】走行距離は4000km未満。新車でマッサに届けられた特別なラ フェラーリ（写真30点）マッサは2006年にスクーデリア・フェラーリに加入し、ミハエル・シューマッハやキミ・ライコネン、フェルナンド・アロンソのチームメイトとして2013年シーズンまでレギュラードライバーとして活躍した。