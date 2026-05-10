歌手の氷川きよし（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。美しいビーチでつや肌を見せつけた。【写真】つやつや美脚でビーチを満喫！氷川きよし、オフショット投稿で「夏を先取り」とコメント。サングラスにミニ丈のデニムを合わせたファッションで、陽射しを浴びながら自然を楽しむ6枚の写真を公開した。この投稿に「きーちゃん素敵」「美人です」「綺麗なお肌〜」「KIINA.ちゃんも海もお綺麗です」「脚がお綺麗過ぎる