お笑い芸人の永野（51）が、9日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、SNSをやめたことについて語った。永野は今年の3月に「SNSを全てやめました」と明かし、話題となった。理由を聞かれた永野は、X（旧ツイッター）は売れていない頃に始め、インスタグラムは「世に出てから」開始したと説明。自身の出演について告知などを精力的に行っていたが、「弊害として、距離感が近すぎるなとずっと思