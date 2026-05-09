【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#289元大関魁皇が「まいった」 大林素子に“酒豪”の潜在能力大林素子さん◇◇◇バレーボール界のアイドルとして草分け的存在の大林素子さん。初めてお会いしたのは落語家の桂南光さんの楽屋に大林さんがご挨拶に来られた時でした。南光さんは常々「ファンとかいう軽いもんやなしにもっと“神聖”な存在ですわ。春高バレーで見た時にこの人（理想の女性）や！と思て、実際に会