BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[トーマス マハツ] 0 - 0 [ダニル メドベージェフ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第5日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス2回戦で、トーマス マハツと第7シードのダニル メドベージェフが対戦した。 試合はト