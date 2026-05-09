デビュー60周年を迎えた歌手・山本リンダが「ゴーゴーダンスの日」となる５月５日に東京・鶯谷のライブ会場「東京キネマ倶楽部」で開催された昭和カルチャーイベント「Tokyo A GoGo（トウキョウ・ア・ゴーゴー）」に出演し、自身のレパートリーを披露した。山本は公演前に当サイトなどの取材に応じ、思いを語った。 【写真】すっご！美ボディには若い頃から変化なしゴӦ