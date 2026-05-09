兵庫県伊丹市の荒牧バラ公園で、春のバラが見頃を迎えている。 【写真】色とりどりのバラが咲く庭園見頃は6月中旬まで 大阪国際空港(伊丹空港)の北西部にある同園では、広さ1.7ヘクタールの敷地内に伊丹市生まれの品種「天津乙女(あまつおとめ)」「マダム・ヴィオレ」など約250種1万本のバラが育つ。今年は5月初旬から見頃を迎え、10日前後に満開の時期を迎えるという。 1992年4月に開園した同園は、公園西側を流