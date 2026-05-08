「阪神−ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神の先発・村上頌樹投手は７回５安打２失点（自責０）だった。試合前までは勝利した１試合を除いた５試合で、二回までに失点と立ち上がりが課題に。「初回からしっかり入っていければ」と話していた中、この日は初回２死から四球を許したが、宮崎を三ゴロ。二回は三者凡退と課題をクリアした。三回も安定感抜群の投球で、３人で料理し、三回までを無安打投球。しかし、悪夢は四回に