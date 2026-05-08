DJIが4月22日に発売したポケットジンバルカメラ新モデル「Osmo Pocket 4」のレビューをお届けします。最大4K 60fpsの動画と約37MPの静止画撮影に対応するカメラと2.0インチタッチ対応ディスプレイを搭載するジンバルカメラで、新モデルは1インチCMOSセンサーのアップグレードで低照度の撮影に強くなった他、物理ボタンの追加や内蔵ストレージの採用といった特徴があります。発売前に実機を試すことができたので、TOKYO NODEで4月5