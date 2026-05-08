BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」会場のフード・物販情報を発表しました。フードエリア7店舗の情報を公開会場マップを更新。下記7店舗を含むフードエリアの情報も確認できます。詳細は1F会場マップを参照。会場マップhttps://bitsummit.org/venue/【出店名：58DINER（ブース番号：1F-E