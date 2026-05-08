自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度が始まって1か月が経過するなか、福山市の高校で自転車の交通安全教室が開かれました。『最後の最後は自分の命は自分で守らないといけない』広島県立福山誠之館高校で開かれた交通安全教室には、全校生徒約960人が参加しました。生徒たちは自転車とトラックによる、実際の交通事故の映像を見て交通ルールを守ることや、ヘルメット着用の必要性を学びました。■生徒「自分事とし