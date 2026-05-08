8日、山形県内で米沢市と村山市、鶴岡市でクマの目撃情報がありました。米沢市では午前7時ごろ、三沢の河川敷で成獣1頭が目撃されました。村山市では正午ごろ、本飯田の県道付近で体長1メートルぐらいのクマ1頭が目撃されました。また、鶴岡市では午前10時ごろ、羽黒町川代の道路上で体長約70センチのクマ1頭が目撃されました。