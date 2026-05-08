北秋田市にある秋田内陸線の米内沢駅で、生い茂った草や土に埋もれた旧国鉄時代の線路を掘り出す、ユニークなイベントが開かれました。長年眠っていたレールとともに、掘り出すのは、“国鉄時代のロマン”です。北秋田市の秋田内陸線米内沢駅です。第三セクターの秋田内陸縦貫鉄道が運営していますが、もともとは1934年に、旧国鉄の阿仁合線の駅として開業しました。いまはホームと線路が、1つずつの米内