ファミリーマートは5月12日、有名店が監修する「冷し麺」を全国のファミリーマートで順次発売する。名店監修「冷やし麺」発売○「ラーメンvsうどん」有名店監修商品の競演自分好みにカスタマイズできる楽しさや、テイクアウトでも伸びにくい利便性から、今や新たな麺の定番として定着した「まぜ麺」。同社では、本格的な暑さに向けた冷し麺として、趣向を凝らした有名店監修の4商品を展開する。5月12日から発売する第1弾では、博多