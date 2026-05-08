「“山P”を見るための徹夜組もいたようで、熱心な女性ファンたちが最前列を陣取っていました。一方で、ウィナーズサークル前に集まった人の3分の2ほどは、競馬目当ての男性ファン。それでも彼をひと目、見たいのか、後方からスマホを向けて、なんとか撮ろうとしていました。大型連休中ということもありましたが、船橋ケイバであれほど人がごった返しているのは珍しく、かなりカオスな状態でした」こう語るのは、5月5日に船橋ケ