大阪6月限ナイトセッション 日経225先物62140-990 （-1.56％） TOPIX先物3802.5-44.5 （-1.15％） シカゴ日経平均先物62230-900 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 7日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イラン情勢を巡る不透明感が改めて意識されたことで、持ち高調整の売りが出やすかった。イラン政府高官は米国の提案に否定的な見方を示したと伝わった