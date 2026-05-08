最終日に大喧嘩したメンバーたち。緊迫した空気が流れるリビングに、仕事を終えた現役市議会議員のいずみが鮮やかなミニワンピース姿で合流し、重苦しかった現場を一変させた。【映像】美脚スラリ！現役市議会議員の女性のミニスカート姿5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カ