中山牝馬S4着から臨むエリカエクスプレス（4＝杉山晴）はCWコース単走で泉谷を背にビッシリ追われた。軽やかなフォームで進み、エンジンに点火すると豪快な脚さばきで6F80秒9〜1F11秒1の好時計をマーク。杉山晴師は「折り合ってスムーズでしたね。その分しまいもいい反応でした。年を重ねて落ち着きが出て、体も増えています。馬を見る限り充実しています」と合格点。舞台について「千六、千八が合うイメージですね。前走は力