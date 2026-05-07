ホラー作家・背筋のデビュー作『近畿地方のある場所について』のシリーズ累計発行部数（電子書籍・翻訳版含む）が100万部を突破したことが、KADOKAWAより発表された。あわせて、第2作『穢れた聖地巡礼について』の映画化企画が進行中であることも明らかになった。 【画像】『近畿地方のある場所について』シリーズのラインナップ 『近畿地方のある場所について』は、小説投稿サイト「カクヨム」に投