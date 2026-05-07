軽井沢星野エリアの「ハルニレテラス」にある「CERCLE wine ＆ deli(以下、セルクル)」は、2026年4月10日、開業16年を機にリニューアルオープンした。壁一面に500本のボトルが並ぶ圧巻のワインセラー空間を新設し、300銘柄の厳選ワインとその個性を惹き立てる本格的な肉料理を提供。飲み手の好みに寄り添いながらワインの進化を伝える、軽井沢の日常に寄り添うワイン体験を提案する。【写真】天井まで約4メートルの壁一面