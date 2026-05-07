7日（木）午後も本州付近で晴れて、東北や甲信で気温が30℃近くまで上がる所がありそうです。太平洋側でも前日より晴れ間が広がり、各地で25℃以上の夏日が予想されます。東京など太平洋側はこれまほどは空気が乾かず、季節の進みを実感すると思われます。汗をかきやすいので、屋外での作業などは水分補給を意識してください。7日（木）は沖縄も梅雨の晴れ間に入っていますが、この方面は8日（金）に再び雨雲が広がる予想です。北