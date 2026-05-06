（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は5日、日本から輸入した乳幼児向け煎餅2ロットが水際検査で不合格になったと発表した。いずれも基準値を超えるカドミウムが検出された。全177.6キロが積み戻しまたは廃棄処分される。不合格となった煎餅はいずれも亀田製菓が生産したもの。カドミウムは1ロットから1キロ当たり0.045ミリグラムが、別の1ロットからは同0.074ミリグラムが検出された。台湾では、乳幼児向けの穀物類