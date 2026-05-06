クルーズ船内で感染が発覚し、3人が死亡した「ハンタウイルス」とは何か、2026年5月4日放送の「news zero」（日本テレビ系）が専門家の解説をまじえて報じた。報道では、アルゼンチンからアフリカのカボベルデに向かうクルーズ船で6人がハンタウイルスに感染している疑いがあり、そのうち3人が死亡したという。症状はインフルエンザによく似ているこの聞き慣れない「ハンタウイルス」とはどんなものなのか。キャスターの櫻井翔さん