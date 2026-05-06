「年収の壁」は税制や社会保険制度の改正により、年々変化しています。内容や変更点を確認しておくことで、損をしない働き方を選ぶ助けになるかもしれません。本記事では、令和8年版年収の壁の概要や今後起こる年収の壁の変化、損をしないための働き方などを解説します。 「年収の壁」は「社会保険の壁」と「税金の壁」の2種類 給与所得者の年収の壁には、社会保険と税金の2分野でそれぞれ複数種類あります。本記事の執