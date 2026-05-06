大塚 愛が自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。今回全面プロデュースを行なうのは、宮崎県出身のNatsu（読み:なつ）と沖縄県出身のYu（読み：ゆん）による現役女子高生2人組ユニット“Pasmal”（読み：パマル）。ユニット名である“Pasmal”の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。そこには“すごく”なくていい「まぁまぁよかった」と言える自分にマルをつけてあげる意味が込