新築住宅販売件数（3月）23:00 結果67.2万件 予想67.0万件前回63.5万件（新築住宅販売件数) 結果62.5万件 予想N/A前回58.7万件（新築住宅販売件数) 結果7.4% 予想3.0%前回-17.6%（前月比) 結果8.9% 予想N/A前回-17.6%（前月比)