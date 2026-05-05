６回広島２死二塁、矢野を三振に仕留め声を上げる横浜ＤｅＮＡ・東＝横浜（花輪久写す）さすがのエースの貫禄だ。ＤｅＮＡの東克樹が６回２失点、開幕から６戦連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上を投げて自責点３以下）で、「粘り強く投げようとマウンドに立ち続けた」とチームの流れをつくった。二回、先頭からの連打で無死一、二塁に。次打者のバント守備で山本が三塁へ悪送球し１点を失い、続く矢野に適時打を浴