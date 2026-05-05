5日は二十四節気の「立夏」を迎えました。九州を中心に夏日を観測するなど、暦通り夏の気配を感じる一日となりました。連休最終日の6日は、北日本や東・西日本の日本海側では概ね晴れるでしょう。一方、東・西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部ではにわか雨の所もある見込みです。沖縄は雨で、雷を伴って激しく降る所もありそうです。最高気温は全国的に平年並みか高い所が多く、北日本ではかなり高い所もある見込みです