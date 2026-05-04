【漫画】本編を読む『毒親に育てられました 母から逃げて自分を取り戻すまで』（つつみ/KADOKAWA）は、暴言や暴力、過干渉をする毒親のもとで育った少女が、長きにわたる苦しみから少しずつ自分の人生を取り戻していく過程を描いたコミックエッセイだ。SNSに投稿された著者・つつみ氏の実体験漫画が大きな共感を呼び、書籍化された作品である。物語は、祖父母に育てられていた幼い著者が、母親に引き取られるところから始まる。