4日、広島市のフラワーフェスティバルで、トップアスリートが参加する陸上イベントが行われました。50メートル走や棒高跳びなど。平和大通りが陸上競技場へと様変わりです。フラワーフェスティバルで行われたのは毎年恒例の「ひろしまストリート陸上プラス」。東京オリンピック出場、金井さんのハードルさばきや、ロンドンオリンピックリレー代表の髙橋さんと広島出身・木村文子