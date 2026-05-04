塩を減らしても、おいしさはあきらめなくて大丈夫。野菜の甘みや香りを上手に使えば、薄味でも満足できるスープが完成！洋風からアジアンまで、身体にやさしい減塩レシピを栄養士が教えます。【写真】牛肉と豆もやしの韓国風スープ減塩でも満足できるおいしいスープを塩分を控えたいと思っても、スープは汁ごと飲む分、どうしても塩分が高くなりがち。高血圧を気にしている人の中には「飲み干さない」「避けている」という人も