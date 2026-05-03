日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！まずは、あらゆる業種で急速に導入が進むAI。現場からは、過渡期ゆえの混沌が見て取れる。【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part1】＊本特集に出てくる年収やボーナスは、額面